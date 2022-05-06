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Terör örgütü üyeliğinden aranan firari avukat sahte kimlikle yakalandı

İstanbul'da terör örgütü Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan avukat Kamuran N., sahte kimlikle yakalandı.

06.05.2022 - 18:00 | | Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)
Terör örgütü üyeliğinden aranan firari avukat sahte kimlikle yakalandı

Terör örgütü TKP/ML üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan Avukat Kamuran N., Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde 5 Nisan tarihinde yakalandı. Tavırları şüphe çektiği için güven timlerinin kimliğini kontrol etmek istediği Kamuran N., Özgür Y. adına düzenlenmiş sahte kimliğini verdi.

Kimliği inceleyen ekipler, yaptıkları araştırmada, sahte olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Kamuran N.'nin, silahlı terör örgütü TKP/ML üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 3 yıldır firari olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Avukat Kamuran N., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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