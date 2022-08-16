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GündemTerör örgütü PKK/YPG'den, Karkamış'a havan saldırısı! Gaziantep Valisi Gül: Misliyle karşılık verildi
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Terör örgütü PKK/YPG'den, Karkamış'a havan saldırısı! Gaziantep Valisi Gül: Misliyle karşılık verildi

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, PKK/YPG’li teröristler tarafından Suriye topraklarından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, teröristlerin bulunduğu bölge topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

16.08.2022 - 12:17 |
Terör örgütü PKK/YPG'den, Karkamış'a havan saldırısı! Gaziantep Valisi Gül: Misliyle karşılık verildi

Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesinden, teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine havan saldırısı düzenlendi. Havanlar boş araziye düşerken, ilçede tedirginlik yaşandı. Saldırı sonrası hoparlörlerden halka uyarı anonsları yapıldı. Saldırının olduğu bölgedeki teröristler sınır birlikleri tarafından topçu atışlarıyla ateş altına alındı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirterek, "Karkamış ilçemize terör örgütü PYD/YPG tarafından havan mermisi atılmıştır. Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir" paylaşımını yaptı.

TERÖR MEVZİLERİ VURULUYOR

​Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen havan saldırısının ardından topçu birliklerince PKK/YPG'li teröristlerin tespit edildiği bölge vuruluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce cezalandırma atışlarının yapıldığı, Ayn el-Arab'ın batısındaki Bellöne tepelerindeki terör mevzilerinden dumanlar yükseliyor.

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