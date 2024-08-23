Terör örgütü DEAŞ'a 17 ilde operasyon: 65 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 17 ilde düzenlenen GÜRZ operasyonlarının detaylarını aktardı. Operasyonlar neticesinde 65 şüpheli gözaltına alındı. İşte ayrıntılar:

17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “GÜRZ-9” operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-9" operasyonları düzenlendi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.