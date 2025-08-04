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Termometreler 12 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi

04.08.2025 - 23:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Termometreler 12 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler 12 kentte 40 derecenin üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, ülke genelinde sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün 12 kentte sıcaklık ilçelere göre 40-45 derece aralığında seyretti.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık Şırnak'ın Cizre ilçesinde 45 derece ölçüldü. Bunu Mardin'in Dargeçit ve Siirt'in Kurtalan ilçesi 43,9 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Şırnak, Cizre45
Mardin, Dargeçit43,9
Siirt, Kurtalan43,9
Diyarbakır, Bismil42,8
Batman, Hasankeyf42,5
Eskişehir, Sarıcakaya42,2
Elazığ, Keban41,7
Şanlıurfa, Ceylanpınar41,3
Gaziantep, Yavuzeli,40,8
Malatya, Kale40,8
Aydın, Karpuzlu40,4
Erzincan, Kemaliye40

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