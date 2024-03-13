'Terminal' filmi gerçek oldu! Havalimanında yaşıyor

Kanada Toronto'da hayatını sürdüren ve oturum süresi dolan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, ülkesi İran'a geri döndü. İddiaya göre buradan Kanada'ya gitmek için vize başvurusunda bulunan İranlı akademisyen ret cevabı aldı. Bu kez Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan İranlı akademisyen Kanada'ya yeniden vize başvurusu yapmak için Ankara'ya gitti. Buradan da ret cevabı alan İranlı akademisyen İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

HAVALİMANINDA YAŞIYOR

Kanada'ya gidemeyen, İran'a da geri dönmek istemeyen kadın yolcu İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başladı. Terminalde yolcu bekleme alanlarında uyuyan, İranlı yolcu yaklaşık 2 aydır havalimanında kalıyor. Bir valiz ve bir çantayla vize alanlarında yolcularla birlikte oturan kadın yolcuya personel yardımcı olmaya çalışıyor. Görüntülendiğini fark edince 'Fotoğrafımı çekme', ' Bana saygı duymuyorsun' diyen kadın akademisyenin polis ekipleri tarafından terminalden çıkartılıp uygun bir yere yerleştirileceği öğrenildi.

TERMİNAL FİLMİNİ HATIRLATTI

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Kaviani'nin yaşadıkları, akıllara dünyaca ünlü aktör Tom Hanks'in başrolünde olduğu, Steven Spielberg imzalı Terminal adlı filmi getirdi.

FİLMİN KONUSU

Viktor Navorski isimli kişi JFK hava limanına giriş yaptığı an pasaportunun geçersiz olması nedeniyle Amerika'ya girme hakkını kaybeder. Ülkesine geri dönmek zorunda kalan talihsiz adam bu esnada havaalanında televizyonda yayınlanan haber bültenindeki bir habere takılır. Ülkesi Krakozhia'da sivil savaş çıkmıştır ve ABD artık ülkesini resmi olarak tanımamaktadır. Bu nedenle ABD karasularına giremeyen adam, aynı sebepten ötürü kendi ülkesine de dönememektedir. Pasaport ve kimliği geçersiz olan Viktor'un yapabileceği tek şey dilini bile bilmediği bu ülkenin havaalanında yaşamayı öğrenmek olacaktır.