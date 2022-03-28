Temizlik malzemelerinde KDV oranı indirildi mi? Deterjan, bebek bezi, sabun, tuvalet kağıdı ve peçetede KDV oranı indi mi?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 30 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel NATO Liderler Zirvesi'ndeki temasları, zirvede liderlerle yaptığı ikili görüşmelere ilişkin detaylar gözden geçirildi. Diğer yandan savaşın Türkiye'ye etkileri, tarım, ticaret, enerji gibi alanlarda alınacak tedbirler ile Ukrayna'dan Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili son durum da masaya yatırılırken Erdoğan’dan yeni KDV müjdesi geldi.

Deterjan, bebek bezi, sabun, tuvalet kağıdı ve peçetede KDV oranı indi mi?

Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada "Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık." ifadesini kullandı.