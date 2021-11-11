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GündemTemel Kotil, CNN TÜRK'te F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
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Temel Kotil, CNN TÜRK'te F-35'in rakibi milli uçağı anlattı

Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Kotil, Ahmet Hakan ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın sorularını yanıtlıyor. Kotil, Milli Muharip Uçak'ın 2022'de biteceğini ve 2028'de seri üretime başlanabileceğini açıkladı.

11.11.2021 - 00:00 |
Temel Kotil, CNN TÜRK'te F-35'in rakibi milli uçağı anlattı

İşte Temel Kotil'in konuşmasından öne çıkanlar: F-35'in 60 milyar dolar olduğunu söylüyorlar, böyle bir proje 10 milyar dolara çıkar.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN PARÇA

Alt tarafında bomba kapağının olduğu yerdeki parçamız. Çok hassa milimetrik, mikron altı çalışmış bir parça.

Bu uçak 2023 18 Mart'ta motorunu çalıştıracak. Bu uçak 2022'de bitecek demektir.

4 binin üzerinden mühendisimiz var. Bin tanesini çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini çalıştırırız.

Çalıştık çalıştık, artık imalata geçtik. Bizim için bir mutluluk bu. Biz mutluluğumuzu paylaştı.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞI F-16 İLE KIYASLANMASI

F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji. F-35 tek motorlu. Bu ondan 1.5 kat daha güçlü motor gücü olarak. Bu F-22 ile F-35 arasında.

Milli Savaş Uçağı 2022'de bitecek, seri üretim 2028'de.

Temel Kotil, CNN TÜRKte F-35in rakibi milli uçağı anlattı

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