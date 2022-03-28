Temel ihtiyaç ürünleri nelerdir? Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indirimi yüzde kaç oldu?

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakeresi öncesi her iki heyetle de kısa bir görüşme yapacaklarını ifade ederek KDV indirimi müjdesi verdi.

TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİ NELERDİR?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde, Zorunlu temel ihtiyaç ürünleri şu şekilde sıralandı; temel gıda ürünleri, temizlik ürünleri, hayvan yemleri, mamaları ve parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç kozmetik ürünleri.

Zorunlu temel ihtiyaç maddeleri sebze, meyve ve diğer gıda ürünleridir, Zorunlu temel ihtiyaçlarının dışında yer alan bazı kişisel temizlik ürünleri (deterjan, bebek bezi, peçete, sabun) de bu kategoriye girmektedir.

TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ YÜZDE KAÇ OLDU?

* Küresel ve bölgesel krizler karşısında, hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumanın mücadelesini verirken idari reformları da ihmal etmiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, ilgili STK ve sektörlerle yakın istişare içinde KDV düzenlemesini hazırlamıştır.

* İlk etapta gıda ürünlerindeki KDV oranını üretim, toptan ve perakende aşamalarının tamamında yüzde 8’den yüzde 1’e düşürmüştük. Et, süt, yumurta, yoğurt, peynir, patates tahıl gibi pek çok üründe bilfiil uygulanmaya başlandı. Mesken ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’sini yüzde 18’den yüzde 8’e indirdik.

* Şimdi de deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV’sini yüzde 18’den yüzde 8’e indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinde KDV’de yüzde 8’e indirmiş olma kararı aldık.

* Satın alınan konut nerede olursa olsun metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8’dir. Bu büyüklüğü aşan konutlarda ilk 150 metrede yüzde 8, aşan konutlarda yüzde 18 KDV uygulanacaktır.

* Afet riski alanlarında 150 metreye kadar yüzde 1, aşan kısmında yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır. Arsa ve arazinin KDV oranını yüzde 8’e indiriyoruz.

* İmalat aşamasında ödedikleri KDV’leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara, ihracat bedelinin belli oranda iade yapılması sunulacaktır. Turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz. İmalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler.

* Tıbbi cihazların KDV’sini yüzde 18’den yüzde 8’e indiriyoruz. Tarım sektöründe sertifikalı tohum, fidan teslimlerinde KDV yüzde 1, süt toplama tanklarında KDV’yi yüzde 8’e indiriyoruz.

* Ülkemize döviz kazandırılması amacıyla yabancılara satılan konut ve iş yerlerindeki istisnayı 1 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. Ota galericiler, yat, kotra satışlarındaki yüzde 1 KDV oranını yüzde 18’e çıkartıyoruz.

* Ülkemizi elektrik otomobil üssü haline getirecek çalışmalarla ilgili müjdeli haberimiz var. Elektrikli otomobil ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz. 81 ilimizin tamamında yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasındaki çalışmalara 300 milyon liralık bir destek sağlıyoruz.