Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından, telefon dolandırıcılığı yapan şebekeye operasyon yapıldı. Operasyonunun ilk ayağında şebekenin mağdurlardan para göndermelerini istediği 19 ayrı banka hesabını kullandıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bu kişilerin ifadesi doğrultusunda dolandırıcılık şebekenin üst kademe üyelerinin kimliklerini tespit etti. Savcılıktan alınan izinle yapılan ve 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. 14 Mart 'ta yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.