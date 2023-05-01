GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tel Abyad'da şehit olan polis memuru, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL

Tel Abyad'da şehit olan polis memuru, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Tel-Abyad kentinde PKK/PYD'li teröristlerin hazırladığı patlayıcıların imhası sırasında şehit olan polis memuru Resul Barutcu'nun (26) cenazesi, Osmaniye'de toprağa verildi.

01.05.2023 - 14:07 | | İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Tel Abyad'da şehit olan polis memuru, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel-Abyad kentinde, dün arama-tarama faaliyetlerine katılan Kriminal Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru Resul Barutcu, terör örgütü PKK/PYD mensuplarının bombalı saldırı için hazırladığı patlayıcıların imhası sırasında şehit oldu. Şanlıurfa'ya getirilen Barutcu'nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından Osmaniye'ye götürüldü. Evli ve 2 yaşında bir çocuk babası Barutcu'nun cenazesi, helallik için Gebeli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin annesi Döndü, babası Remzi ve eşi Öznur Barutcu, uzun süre gözyaşı döktü. Barutçu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.

OĞLUNUN TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Törene şehidin ailesi, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Erdinç Yılmaz, milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Baha Ünlü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Barutcu, oğlunun tabutuna sarılıp, fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Barutcu'nun cenazesi, İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı namazın ardından Osmaniye Şehitliği'nde toprağa verildi. (DHA)

Tel Abyadda şehit olan polis memuru, Osmaniyede son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLER

Şehit Koçak'a, nişanlısı ve annesinden el ele uğurlama

Şehit Koçak'a, nişanlısı ve annesinden el ele uğurlama

Bakan Karaismailoğlu: Ya 6'lı Masa'ya bir sekreter seçeceğiz ya bu aziz millete bir lider seçeceğiz

Bakan Karaismailoğlu: Ya 6'lı Masa'ya bir sekreter seçeceğiz ya bu aziz millete bir lider seçeceğiz

Gizemli hastalıktan hemen önce hepsi aynı sesi duydu! İşte ABD'li yetkilinin kaydettiği o ses kaydı

Gizemli hastalıktan hemen önce hepsi aynı sesi duydu! İşte ABD'li yetkilinin kaydettiği o ses kaydı