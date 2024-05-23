Tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atılan iş yerinin sahibinden çarpıcı açıklamalar!

İstanbul'da olay, 21 Mayıs Salı günü saat 05.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil atölyesinin önüne gelen kapüşonlu şüpheli, havalandırma girişinden içeri pimi çekilmemiş el bombası attı.

Şüpheli olayın ardından atölyenin önünden uzaklaştı. Tekstil atölyesine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği ve atölye sahibinin husumetlilerinin olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

"BABAM ÖLDÜRÜLDÜ"

İş yeri sahibi Derya Durmaz, "19 Ağustos 2023 yılında oğluma pusu kuruldu. O esnada oğlum yaralanırken babam da öldürüldü. Biz ailecek 11 kişi o çatışmanın arasında kaldık. Ben şikayetçi olduğum için sürekli tehdit aldım. Cihan Meşeci, Berkant Öztürk, Emre Duran ve İsmail Özdoğan. Bunlar yetmiyormuş gibi küçük çocukları araya koyarak beni tehdit ettiler. Yüzlerine maske geçirip benim eşimi tehdit ettiler.

İki gün önce de yine tehdit aldım. 'Bu dükkanı çalıştırmazsın' diye. Benim kimseyle bir husumetim sorunum yok. Bunu başlatan Berkant Öztürk. Ben şikayetimden vazgeçmiyorum. Beni korkutmak amacıyla buradan el bombası attılar. Pimini çekiyorlar ama tam çekemediği için patlamıyor ve buradan içeri atıyor. Burada insanlar var binaya nasıl bomba atabiliyorsun? Benim babam o toprağın altında çürümüşse onlarda cezalarını çeksin. Benim oğlum da cezaevindeyse onlar da cezasını çeksin. İçeride işçiler de olabilirdi. Ben de gece saatlerine kadar çalışıyorum. Bazen sabaha kadar çalışıyorum. Yazık değil mi? Benim sizinle ne sorunum olabilir? Ben burada çalışıyorum. Anlımın teriyle çalışıyorum. Hepsinden şikayetçiyim. Korkutmak amaçlı olarak bombayı içeri attılar ben her yere bildirdim" dedi

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O ANLAR KAMERADA

Şüphelinin atölyenin havalandırma girişinden el bombasını attığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde atölyenin önüne gelen kapüşonlu şüphelinin, bombayı atarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.