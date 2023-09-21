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Tekstil atölyesinde yangın paniği! Mahsur kalanlar kurtarıldı

Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın giriş katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

21.09.2023 - 11:13 | | Zeki GÜNAL/İSTANBUL(DHA)
Tekstil atölyesinde yangın paniği! Mahsur kalanlar kurtarıldı

Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın giriş katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)

Tekstil atölyesinde yangın paniği Mahsur kalanlar kurtarıldı

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