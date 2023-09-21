Tekstil atölyesinde yangın paniği! Mahsur kalanlar kurtarıldı
Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın giriş katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
21.09.2023 - 11:13 | | Zeki GÜNAL/İSTANBUL(DHA)
Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın giriş katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)