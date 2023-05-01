TEKNOFEST neden erkene alındı? Bakan Yardımcısı Fatih Kacır merak edilen soruya cevap verdi

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, beşinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST bu yıl neden erkene alındı? sorusuna CNN Türk canlı yayınında cevapladı.

Kacır açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyetin 100’üncü yılında Türkiye savunma sanayiinde kritik platformlarını yerli geliştirme imkanına sahip oldu. HÜRJET’in önündeyiz, HÜRJET Türkiye’nin milli eğimi uçağı biz bu HÜRJET ile kendi Milli Muharip Uçak’ımızın pilotlarını yetiştireceğiz. Büyük bir gurur vesilesi.

Dün itibarıyla 2 milyona yakın misafiri ağırlamıştı. Bu sabah itibarıyla 2 milyon barajını geçti. TEKNOFEST eşi benzeri olmayan rekora 2023 yılında imza atmış oldu.

Son birkaç yıl içerisinde Türkiye farklı platformlarda geliştirilmiş milli İHA’ları peşi sıra devreye aldı. AKSUNGUR’u ANKA’yı tamamlamıştık. Öncesinde Bayraktar TB-2 İHA ve Bayraktar Mini İHA’yı gerçekleştirmiştik.

Şimdi ağır sınır taarruz helikopteri Atak-2'yi uçurduk. Bir şey daha yaptık. GÖKBEY’in önündeyiz geçtiğimiz yıllarda uçurmayı başarmıştık. GÖKBEY buraya uçuş yaparak geldi. Yerli motor takıldı, testlere başladı. Buraya yerli motorla gelmedi ama GÖKBEY yerli motorla uçuyor.

‘GÖKBEY’İ YERLİ MOTORLA UÇURMAYI BAŞARDIK’

GÖKBEY’i milli motorla uçurmayı 1400 beygir gücünde TEİ tarafından üretilen Eskişehir’den Türk mühendislerinin alın teri ile uçurmayı başardık.

‘GÖKBEY’İ GERÇEKLEŞTİRDİK, ATAK-2'Yİ YAPMAK MÜMKÜN OLDU’

Bu projeler peşi sıra nasıl gerçekleşiyor. Bir projede elde ettiğimiz deneyim diğer projenin kapısını aralıyor. GÖKBEY’i gerçekleştirdik, ATAK-2'yi yapmak mümkün oldu.

TEKNOFEST NEDEN ERKENE ALINDI?

Biz 2018’de başladık ve bir karar aldık 2020’de Anadolu’ya gideceğiz dedik. Gaziantep’te TEKNOFEST’i gerçekleştirdik. 2021’de karar aldık. TEKNOFEST’i kardeş coğrafyalarda gerçekleştireceğiz dedik. 2023’te bir karar aldık. TOGG yollara çıkmış, KIZILELMA göklere erişmiş, HÜRJET uçunu, ATAK-2 uçuşunu gerçekleştirmiş. TCG Anadolu Dünyanın ilk SİHA gemisi teslim edilmiş, milletimiz Cumhuriyetin 100’üncü yılında bizden daha fazlasını istiyor 3 TEKNOIFEST düzenleyeceğiz dedik. 30 Ağustos’ta Ankara’da olacağız, seçimden önce de seçimden sonra da TEKNOFEST olacak.

Bu eserleri geliştiren mühendislerimiz bu eserlerin geliştirilmesine liderlik eden herkes eserleri ile iftihar etmekte özgür.

Öncelikle insan kaynağımızın kendine güvenini yeniden kazanmasına vesile olan bir festival. Dünyada bugün en fazla pilot olmak isteyen çocuk Türk milletinin evlatları. TEKNOFEST’lerin buna çok katkısı oldu.

Az önce özel sektör firmalarımızın önünden geçtik. Savunma sanayiinde proje sayısı katlanarak arttı. 2023’te 6 milyar doları aşacağız.”