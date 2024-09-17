Tekirdağ'daki Sıla bebek olayında yeni detay! Anneyle ilgili şoke den gerçek ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Sıla bebeğe yönelik cinsel istismar ve şiddet olayı ile ilgili soruşturma devam ederken Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anne Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A., ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. ve K.A. tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, S.Y.'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporları ile kesinleştiğini açıkladı.

Annenin delilleri karartması kan dondurmuştu. 5 tutukludan 13 ve 14 yaşlarında olan 2 şüpheliyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Bulundukları cezaevinden alınan G.A. ile K.A., sıkı güvenlik önlemleri altında eve getirildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatbikat süresince geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın meydana geldiği evin bulunduğu sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

"ÇOCUĞUMUZUN DURUMU ŞU AŞAMADA KÖTÜ"

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Malkara ilçesinde Sıla bebeğin şiddete ve cinsel istismara uğramasına ilişkin soruşturma ile ilgili basın açıklaması yaptı. Gürcün, baroda düzenlediği basın toplantısında soruşturma dosyasında gizlilik kararı hususuna riayet ederek önemli gördükleri hususları aktarmak üzere toplantıyı düzenlediklerini belirtti. Gürcün, "Ayın 8'inde meydana gelen son uyanmama olayında hastaneye başvuruluyor ve hastanede çocuğun cinsel istismara uğradığına dair çok ciddi bulgular, vücudunda yara izleri tespit edilmesi üzerine durum derhal soruşturma makamlarına aksettiriliyor. Ancak ifade etmek gerekir ki bu tespitler daha yapılmadan önce karar makamı çocuğun koruma altına alınması için bir karar veriyor. İnşallah Sıla bebeğimiz sağlığına kavuşacak. Başhekimle görüşmemde çocuğumuzun durumunun şu aşamada kötü, stabil olduğu bilgisini aldım. Beyin kanaması etkileri birden fazla yerde meydana geldiğinden bebeğimiz travmayla karşı karşıya. Dualarımız bebeğimizle” dedi.

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ANNE BULGULARI GİZLEMİŞ

Tekirdağ Barosu olarak tüm şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılması için mücadele vereceklerini ifadede eden Gürcün, Sıla bebeğin annesinin suçu gizlemesinin yanında ihmalinin de olduğunu ifade ederek, "2 Eylül'de anne Bakiye Y, çocuğu Sıla Y.'yi düştüğü gerekçesiyle hastaneye getiriyor, şikayetçi oluyor. Ancak şikayet ettikten 3 gün sonra şikayet ettiği kişinin yaşadığı eve evladını yine teslim ediyor. Bu anlamıyla aslında çocuğunun başına gelenleri tespit etmesinden ve bu başına gelen olaylardan dolayı büyük bir üzüntü ve gerekli soruşturma yürütülmesi için suç duyurusunda bulunmak üzere adli makamlara başvurmak yerine çocuğu üzerine elde ettiği bulguları gizleyerek ayın 8'ine kadar evladını hastaneye götürmeyen bir anneden bahsediyoruz" dedi.

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Gürcün, "Cinsel istismarın vuku bulduğu sırada evde başka çocukların da olduğu ve çok yaşlı bir babaannenin bulunduğunu biliyoruz. İki suça sürüklenen çocuğun kapıyı kapatarak, bebeğin üzerinde bu elim filli gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz. Savcılık makamları tüm dijital verilere el koymuş durumda, bunlar inceleniyor. Başkaca suç ve suç şüphesi olacak ne varsa bunlarla ilgili de ek tahkikat yürütüleceğini edindik” dedi.

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"ÇOCUĞUN BİYOLOJİK BABASI ÇOCUĞU KABUL ETMİYOR"

Gürcün açıklamasının devamında, “Anne Bakiye Y., olaydan yaklaşık 2-2,5 ay önce cezaevinden tahliye edilen bir kişi. ‘Uyuşturucu kullanmak ya da satmak' suçlamasıyla gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Tutuklandığı süre boyunca çocuklarına teyzeleri göz kulak oluyor. Ancak çıkar çıkmaz tekrar çocuklarını alıyor. Ve sonrasında şüphelilerden birinin evi olan kişinin evinde barınıyor. Ve bu sırada çocuğunu karşı komşudaki eve bırakıyor. Olayın oluş şekli bu şekilde. Yetişkin şüphelilerin her ikisi de cinsel istismara uğrayan çocuğun baba veya üvey babası değil. Burada Bakiye Y.'nin medeni hali evli. Ancak 4-5 yıldır evli olduğu kişi ile görüşmüyor. Çocuğun biyolojik babası başka bir ilde yaşıyor ve çocuğunu kabul etmemekte. Aslında göz göre göre gelen bir olaydan bahsediyoruz. Bakiye'nin ablaları bizlere ulaşarak, Bakiye'ye defalarca uyarıda bulunduklarını bizlere ifade ettiler. Bu olaydan dolayı çok üzgünler ve tüm şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini bizlere söylediler” dedi.

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