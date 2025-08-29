Tekirdağ'da şoke eden görüntü! Oksijen azaldı, hepsi kıyıya vurdu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.



OKSİJENSİZ KALAN BALIKLAR TELEF OLDU



Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle göletteki su seviyesi düştü. Gölette oksijensiz kalan balıklar telef oldu, kıyıya vurdu.

İNCELEME BAŞLATILDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göletten numune alarak inceleme başlattı.