Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 75 litre etil alkol ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekipleri sahte içki üretildiği ihbarı üzerine Kapaklı ilçesinde A.S.'nin evinde düzenlediği operasyonda sahte içki üretiminde kullanılan 75 litre etil alkol, 10 litre sahte viski ele geçirdi.
12.11.2022 - 13:09 | | Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kapaklı ilçesinde A.S., isimli kişinin evinde sahte içki ürettiği ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler eve düzenlediği operasyonda, 75 litre etil alkol, 10 litre el yapımı viski, 16 litre anason, 10 litre aroma, olmak 5 paket gönderime hazır alkol kiti, 300 adet boş kit şişesi, 5 adet alkol yapımında kullanılan enjektör ele geçirdi. Jandarma ekipleri sahte içki üretiminde kullanılan malzemelere imha etmek üzere el koyarken gözaltına alınan A.S., hakkında sahte alkol üretmek suçundan işlem başlatıldı.(