TekirdaÄŸ'da meydana gelen kaza ÅŸehri yasa boÄŸdu! Ä°ki doktor hayatÄ±nÄ± kaybetti, iki doktor ise yaralandÄ±

Kaza, SÃ¼leymanpaÅŸa ilÃ§esi KumbaÄŸ kavÅŸaÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. Edinilen bilgilere gÃ¶re, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Dr. L.K.'nin kontrolÃ¼ndeki 22 ADU 345 plakalÄ± elektrikli cip, Malkara yoluna Ã§Ä±karken istinat duvarÄ±na Ã§arptÄ±. AraÃ§ta yolcu olarak bulunan NamÄ±k Kemal Ãœniversitesi SaÄŸlÄ±k Bilimleri EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve TÄ±p FakÃ¼ltesi NÃ¶roloji Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Nilda Turgut ile TekirdaÄŸ Åžehir Hastanesi'nde nÃ¶roloji uzmanÄ± olarak gÃ¶rev yapan Uzm. Dr. Emel ErsÃ¶z olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ doktor L.K. ve diÄŸer yolcu doktor A.A.G. ise kazada yaralandÄ±.

OLAY YERÄ°NDE Ä°NCELEME YAPILDI

KazayÄ± gÃ¶renlerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine gelen jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri, iki doktorun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini tespit etti. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Dr. L.K. ve yaralÄ± yolcu Dr. A.A.G. ise hastaneye sevk edildi. HayatÄ±nÄ± kaybeden doktorlarÄ±n cenazeleri savcÄ±lÄ±k incelemesinin ardÄ±ndan hastane morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KazanÄ±n, doktorlarÄ±n bir kongreden dÃ¶ndÃ¼kleri sÄ±rada meydana geldiÄŸi bildirildi.

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BAÅžSAÄžLIÄžI MESAJLARI YAYIMLANDI

TekirdaÄŸ Valisi Recep SoytÃ¼rk yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°limizde yaÅŸanan elim bir kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden TekirdaÄŸ NamÄ±k Kemal Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Dahili TÄ±p Bilimleri BÃ¶lÃ¼mÃ¼ NÃ¶roloji Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Nilda Turgut'a ve Uzm. Dr. Emel ErsÃ¶z'e Allah'tan rahmet, ailelerine, yakÄ±nlarÄ±na, Ã¼niversite ve saÄŸlÄ±k camiamÄ±za baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ± hekimlerimize acil ÅŸifalar diliyorum" dedi.

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TekirdaÄŸ Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan taziye mesajÄ±nda, Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzm. Dr. Emel ErsÃ¶z'Ã¼n vefatÄ±nÄ±n derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Merhumlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, saÄŸlÄ±k camiamÄ±za ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz" denildi.

TekirdaÄŸ NamÄ±k Kemal Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ de bir taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±. Mesajda, bilim ve nÃ¶roloji camiasÄ±nda derin izler bÄ±rakan Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzm. Dr. Emel ErsÃ¶z'Ã¼n kaybÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± olduÄŸu ifade edildi. Ãœniversite, hocalara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tÃ¼m saÄŸlÄ±k camiasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

KazanÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehir genelinde bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ hÃ¢kim oldu. Sosyal medyada Ã§ok sayÄ±da taziye mesajÄ± paylaÅŸÄ±larak, hayatÄ±nÄ± kaybeden doktorlar anÄ±ldÄ± ve ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerinde bulunuldu. Yerel ve ulusal saÄŸlÄ±k camiasÄ±ndan gelen mesajlar da dikkat Ã§ekti.

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