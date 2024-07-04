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Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu! 19 bin adet dolu makaron ele geçirildi

Tekirdağ’da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 19 bin adet dolu makaron ele geçirdi.

04.07.2024 - 13:20 | | İHA
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu! 19 bin adet dolu makaron ele geçirildi

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