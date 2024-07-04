Haberler Gündem Haberleri Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu! 19 bin adet dolu makaron ele geçirildi Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu! 19 bin adet dolu makaron ele geçirildi Tekirdağ’da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 19 bin adet dolu makaron ele geçirdi. 04.07.2024 - 13:20 | Son Güncellenme: 04.07.2024 - 13:20 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:20 | İHA kaçakçılık operasyon makaron tekirdağ MSB kaynaklarından Suriye'de yaşanan olaylara dair açıklama geldi Sinan Ateş davasında 4. duruşma günü! Anne Saniye Ateş ifade verirken fenalaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin ziyareti! Merih Demiral'e soruşturma sonrası Almanya'ya gidecek Çöp evi temizlemeye gelenlere bıçakla saldırdı! 1 polis yaralandı Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu! 19 bin adet dolu makaron ele geçirildi LGS tercih süreci! Eğitim uzmanı Salim Ünsal en çok merak edilen soruları yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astana'da peş peşe görüşmeler Meteoroloji son dakika duyurdu, çok kuvvetli geliyor! Radarda göründü, İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı: Dolu bekleniyor Faydaları saymakla bitmeyen şifa deposu sedir balının sağımı başladı KPSS adayları dikkat! ÖSYM duyurdu, erişime açıldı GÜNCEL HABERLER MSB kaynaklarından Suriye'de yaşanan olaylara dair açıklama geldi Sinan Ateş davasında 4. duruşma günü! Anne Saniye Ateş ifade verirken fenalaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin ziyareti! Merih Demiral'e soruşturma sonrası Almanya'ya gidecek