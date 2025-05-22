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Tekirdağ'da iki çocuk Atatürk portresini düzelttikten sonra öptü

22.05.2025 - 19:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Tekirdağ'da iki çocuk Atatürk portresini düzelttikten sonra öptü

Tekirdağ'ın Şarköy İlçe Belediyesi tarafından Atatürk’e olan bağlılığın belirlenmesi amacıyla sosyal bir deney yaptı. İlçenin çeşitli noktalarına yatay vaziyette bırakılan Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi, çevresinden geçen vatandaşlar tarafından düzeltilirken, 2 çocuğun da Atatürk portresini öptüğü görüldü.

Şarköy Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini, sokaklarda çeşitli noktalara, kaldırımlara parklara yatay vaziyette bırakarak sosyal deney gerçekleştirdi. Kamera ile görüntülenen deney sırasında vatandaşlar, yatay bırakılan Atatürk portrelerini düzelterek bulundukları yere bıraktı.

İKİ ÇOCUK ATATÜRK PORTRESİNİ DÜZELTTİKTEN SONRA ÖPTÜ

İlginç anların yaşandığı deney sırasında izlenen görüntülerde bir parkta ağaca yatay bırakılan Atatürk portresini düzelten iki çocuk, ardından öperek bölgeden uzaklaştı. Şarköy Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntüler büyük beğeni topladı.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, konu ile ilgili "Atamızın portresini kentimizin farklı noktalarına yerleştirdik. Vatandaşlarımızın gösterdiği tepkileri dikkatle gözlemledik" dedi. Başkan Var, vatandaşların Atatürk'e gösterdiği duyarlılığın gurur verici olduğunu söyledi. (DHA)

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