Tekirdağ'da belediye otobüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı: 9 yaralı

Hatip Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde, Çorlu-Ergene yolu Çırak bayırı mevkiinde meydana gelen kazada belediye otobüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi hasar oluşurken, yolcular panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk değerlendirmelere göre 9 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Ekiplerin yol açma çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.