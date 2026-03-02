Tekirdağ'a müjde geldi: Yeni Sebze ve Meyve Hali'nin yeri belli oldu

Haberin Devamı

Çorlu Hıdırağa Mahallesi'nde inşa edilecek olan yeni Sebze ve Meyve Hali'nin proje süreci tamamlanırken, yapım işi ihale edildi. Toplam 37 bin 600,13 metrekare parsel alanı üzerinde yükselecek tesis, 8 bin 90 metrekare inşaat alanına sahip olacak.

Projenin ana yapısını oluşturan 6 bin metrekarelik hal binası iki blok halinde tasarlandı. 3 bin 600 metrekarelik A Blok'ta 18 dükkân, 2 bin 400 metrekarelik B Blok'ta ise 12 dükkân yer alacak. Toplam 30 dükkânın her biri 97 metrekare net kullanım alanına sahip olacak şekilde planlanırken, her dükkânda ayrıca 15 metrekarelik asma kat bulunacak. Bu alanların hem satış hem de ofis ve depolama ihtiyacına yönelik kullanılacağı belirtildi.



Proje kapsamında ayrıca 300 metrekare idari bina, 480 metrekare kafeterya, mescit ve WC alanı, 1 bin 150 metrekare sandık deposu ve 40 metrekare güvenlik ile kantar binası inşa edilecek. Toplam 30 bağımsız sandık deposu sayesinde ürün lojistiğinin daha sistemli yürütülmesi hedefleniyor. Güvenlik ve kantar birimi ile giriş-çıkış ve tartım işlemlerinin kontrol altına alınacağı ifade edildi.



Geniş parsel alanı ve planlı yerleşimiyle dikkat çeken yeni hal kompleksinin yalnızca bir satış alanı değil, aynı zamanda bölgesel bir ticaret ve dağıtım merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor. Modern altyapı ile ürün akışının hızlanması ve kayıtlı ticaret yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, "Çorlu'muz hızla büyüyen ve ticaret hacmi her geçen gün artan bir ilçemiz. Yeni Sebze ve Meyve Hali ile hem üreticimizin hem de hal esnafımızın daha modern, düzenli ve hijyenik şartlarda faaliyet göstermesini sağlayacağız. Amacımız tarımsal ticaret altyapısını güçlendirmek, ekonomik canlılığı artırmak ve vatandaşlarımıza sağlıklı ürünlerin daha güvenli şartlarda ulaştırılmasını sağlamaktır. Çorlu'muza değer katacak bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin, kentin ekonomik ve ticari altyapısını güçlendiren yatırımlarına devam edeceği bildirildi.