Tekirdağ Çorlu'da yazlık sitede ev yangını

19.11.2025 - 20:41

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ Çorlu'da yazlık sitede ev yangını

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki sahil bölgesindeki bir yazlık sitede bulunan ev alev alev yandı.

Akşam saatlerinde Yenice Mahallesi tatil sitelerinin bulunduğu bölgede bir ev bir anda büyük çaplı yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkanla yangın sonrası alevler evi tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Yangın esnasında evin boş olduğu ifade edildi. Yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

