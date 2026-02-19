Tekirdağ Çorlu'da PTT kargo aracı devrildi: 1 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
19.02.2026 - 23:29

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çamurlu yolda kayan PTT kargo aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Silahtarağa Mahallesi ile Kemalettin TOKİ arasında bağlantı sağlayan çamurlu yolda Can B. idaresindeki PTT Kargo'ya ait hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kaza mahalline çıkan yolun çamur ve yokuş olması ekiplerin olay yerine varmasını güçleştirdi.

Yan yatan araçta hafif yaralanan sürücü Can B., mesai arkadaşları ve sağlık görevlilerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

