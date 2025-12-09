Tekirdağ Çorlu'da 5 araçlı zincirleme kaza; 5 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
09.12.2025 - 22:55

Kaynak: Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu-İstanbul yolu Ağır Bakım ışıklı kavşağında meydana geldi. S.G. yönetimindeki 34 HJ 4463 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

