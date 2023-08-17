Tck 136 Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme Suçu Nedir?

TCK 136. maddede düzenlenen suçtaki hareket unsuru hukuka aykırı olarak verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi olarak düzenlenmiştir. Bu suç, seçimlik suçlardandır. Verme, bir kimsenin elindeki bilgileri diğerine sunmasıdır. Yayma, bir kimsenin elinde şeyi birden fazla kimsenin bilgisine sunmasıdır. Ele geçirme ise bir kimsenin elinde olan bilgiyi karşısındakinin rızası olarak ya da olmayarak ele geçirmesidir. Verme ile yayma arasındaki fark ise vermede bir kişiye ulaştırılırken yaymada birden fazla kişiye ulaşma söz konusudur.

Kişisel Verileri Ele Geçirme veya Yayma Suçunun Cezası

Söz konusu suçun cezası ile ilgili kanunda hapis cezası söz konusu olmuştur. Bu suç tipi olması halinde kişilere adli para cezası verilmesi ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmaz. Yasal düzenlemeye göre ise verileri hukuka aykırı bir biçimde ele geçirmenin cezası 2 yıl ile 4 yıl arası hapistir. Nitelikli unsurlar bakımından da suçun konusunun ve delillerin ortada olması halinde cezanın daha da arttığı bilinir. TCK madde 137'de düzenlenmiş olan, suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi haline de verilecek ceza yarı oranda artırılır.

TCK 136 Gözaltı ve Tutukluluk Hali

Gözaltı hali CMK'nun 91. maddesi tarafından düzenlenmiştir. Kişiler gerekli görülmesi halinde soruşturma tamamlanana kadar gözaltına alınabilir. Gözaltı süresi yakalama yerine en yakın olan hakim ya da mahkemeye gönderilmesi için olan zorunlu süre haricinde 24 saati geçemez. Gözaltına alma emri kişinin aleyhine somut delillerin varlığına ya da soruşturma yönünden zorunlu olmasına bağlıdır.

Ceza mahkemesi tarafından delillerin korunması, sanığın ya da şüphelinin kaçma ihtimalinin önlenmesi için tutuklama emri de verilebilir. Fakat tutuklama emrinin ölçülü ya da orantılı olması önemlidir. Verileri hukuka aykırı bir şekilde verme ya da ele geçirme suçunda tutuklama kararının verilmesi mümkündür. Tutuklama süresi soruşturma sırasında 6 ayı, kovuşturma sırasında ise 1 yılı geçemez.