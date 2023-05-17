TCG Anadolu'nun ilk görevi belli oldu

L400 borda numarasıyla görev yapan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu’nun planlı tatbikatlara katılmak üzere İzmir’den ayrılacağı öğrenildi.



113 GEMİ, 59 UÇAK



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yanı sıra Kara, Hava ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı gemi, helikopter, savaş uçağı, insansız hava aracı gibi savaş araçlarının kullanılacağı tatbikatlar 3 aşamada gerçekleşecek.

1-4 Haziran arasında “Temel Deniz Eğitimleri” ve “Fiilî Silah Atışları” ile tamamlanacak, 5 Haziran’da da 76 gemi ile liman ziyaretleri yapılacak.





Son aşama olan 6-9 Haziran arasında da kurgulanmış senaryo uygulanarak “Çok Tehditli Ortamda Harekât” eğitimleri yapılacak.



Deniz Kurdu tatbikatlarında; 113 su üstü savaş gemisi, 9 denizaltı, 59 uçak, 35 helikopter, 19 insansız hava aracı kullanılırken kamu kurumlarında ki personel dahil yaklaşık 18 bin kişinin katılması bekleniyor.



Tatbikatta gerçek mermilerle atışın yapılacağı öğrenilirken, TCG Anadolu üzerindeki yerli savunma sistemleri de test edilecek. Tatbikatta TCG Anadolu’nun ana görevi olan amfibik çıkarma gücü de ilk kez görülebilecek. Amfibi deniz piyade birliklerinin çıkarma operasyonlarının yanı sıra SAT ve SAS birliklerinin operasyonları tatbikatta uygulanacak. 10 adet AH-1W taarruz helikopterlerinin gemide konuşlandırılması bekleniyor. Ayrıca Bayraktar SİHA Kızılelma, TCG Anadolu için hazırlanıyor.