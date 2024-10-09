TBMM'de çocukların korunmasına yönelik Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulu, kapalı oturumla toplandı. TBMM kapalı oturumunda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Genel Kurulu bilgilendirmelerinin ardından siyasi partilerin temsilcileri görüş ve önerilerini açıkladı. 5 saat süren kapalı oturum sona erdi ve birleşime ara verildi. TBMM Genel Kurulu, aranın ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla peruğunu çıkararak, "Dikkatinizi çekerim, konu hakkında bilgilenmek için ayrıca MEMEDER’lere de başvurabilirsiniz. Bu hastalığın vücudunuzda yarattığı bazı değişiklikler var; ameliyat sonrası memenin küçülmesi veya tamamen alınması, vücut direncinin azalması, saç dökülmesi ama bunlardan asla korkmayın. Sizin vücudunuz her şeyden önemli, öncelikle vücudunuzu sevin. Biz kadınlar emin olun çok güçlüyüz, yaşamak güzel fakat sağlıkla, sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel diyerek Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Asla, asla, saçınızın dökülmesinden de asla korkmayın" ifadelerini kullandı.

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Ardından Karaca, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan Meclis Araştırma Önergesi üzerine partilere söz hakkı verdi.

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Genel Kurul'da önergeyi okuttu ve çocukların korunmasına yönelik Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Karaca, komisyonun 22 üyeden oluşacağını, yapısını ve Ankara dışında da çalışabileceğine dair önergeleri okuttu ve önergeler kabul edildi.