TBMM Genel Kurulu salı günü toplanacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa ve Meclis İçtüzüğü gereğince, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

Olağanüstü çağrı; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ile Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzası ile yapıldı.