TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: Bölgede Türkiyesiz bir senaryo yok

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

"TERÖRE GEÇİT VERMEYİZ"

Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye teröre geçit vermez. Arkasında kim olursa olsun teröre boyun eğmez. ABD birilerinin arkasına sığınmakla bölgede ayakta kalamaz. Bizim mesajımız net. Suriye'de PKK/YPG'ye geçit yok. Türkiye'nin içinde olmadığı bir senaryonun hayata geçmesi mümkün değil.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KRİTİK

Suriye'de toprak bütünlüğünün sağlanması önemli. Topral bütünlüğünün olmaması terör örgütlerine alan sağlayacaktır. Onun için toprak bütünlüğü bizim için kritik.

ABD POLİTİKA DEĞİŞTİREBİLİR

ABD, YPG politikasını değiştirebilir. Bugünkü durum arkasında durmasını mümkün kılmıyor. Sahada başka bir gerçeklik var ve Türkiye kilit aktördür. Bunu ABD de görüyor, tüm dünya görüyor.

ŞAM'DA MÜTHİŞ BİR MUTLULUK VAR

Halep, Humus ve Şam'da müthiş bir mutluluk var vatandaşlarda. HTŞ'nin ciddi dersler aldığını görüyoruz. DEAŞ benzeri bir yapıyla alakaları olmadığını görüyoruz. Bir önyargı oluşturulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir fırsat vermek gerekiyor. Son açıklamalara baktığımızda hiçbir yerden destek almadıklarını söylüyorlar. Yapıları görüş alışverişyle oluşturacaklarını söylüyorlar.

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GÜNLÜK BİN KİŞİ DÖNÜŞ YAPIYOR

Şu anda 2 milyon 938 bin Suriyeli olduğunu görüyoruz. Suriye'deki istikrar ortamının yeniden oluşmaya başlamasıyla yeni bir motivasyon kaynağı oldu. Türkiye'den dönüşler başladı. Günlük 600 ile 1000 arasında bir dönüş olduğunu görüyoruz. Bu rakam giderek artacaktır. Herkes bekle gör tutumunda. Bu gidenler bir aileyi temsilen gidiyor.

DEAŞ İLE EN BÜYÜK MÜCADELEYİ TÜRKİYE VERDİ

ABD'de yeni dönemde ümit ediyoruz ki Türkiye ile yakınlaşma olacaktır. Er ya da geç ABD gibi devletin bu yanlıştan dönmesini umuyoruz. DEAŞ bir bahanedir PKK ile ortaklıklarında. DEAŞ ile en büyük mücadeleyi veren Türkiye olmuştur. Fırat Kalkanı Operasyonu'nun hedefi DEAŞ'tı.

TÜRKİYE İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT

Suriye'deki ana tehditlerden biri de İsrail'dir, onların saldırılarıdır. Buna sessiz kalmamız mümkün değil. Golan tepelerini 67'de işgal etmişsiniz ve bugün gelip bu anlaşma geçersizdir. 50 yıl olmuş o anlaşmayı yapalı. Vaat edilmiş topraklarla ilgili genişleme arzusudur. Diğer yerlerdeki saldırılarının motivasyonu da bu arzudur. Türkiye her türlü tedbirini alıyor ve hazırlığını yapıyor. Neredeyse Şam'ı gözetleyecek boyuttalar orada. Türkiye için en büyük tehdittir. Yıllarca savaştan bitkin düşmüş bu halkın barış ortamında yaşaması hakkıdır. İsrail'in şımarıklığına bakınca burada ciddi çalışma ve uluslararası baskı önemli. Orada koridor oluşturmalarına izin vermeyiz.

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