TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±, Meclis BaÅŸkanÄ± Numan KurtulmuÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.Â TBMM Divan Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ±da Meclis baÅŸkan vekilleri, idare amirleri ve katip Ã¼yeleri yer aldÄ±. TBMM BaÅŸkanÄ± KurtulmuÅŸ, Cumhuriyet'in 100'Ã¼ncÃ¼Â yÄ±lÄ± nedeniyleÂ BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'nÄ±n,Â Ã¶nemli bir yasama dÃ¶neminde gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â KurtulmuÅŸ, "Cumhuriyet'imizin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±ndayÄ±z. Bu yÃ¼zyÄ±lda, TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k mesafeler kaydetti. Ama Ã¶nÃ¼mÃ¼zde hep birlikte gerÃ§ekleÅŸtirmek durumunda olduÄŸumuz yeni hedeflerimiz, Ã¼lkÃ¼lerimiz, varmak istediÄŸimiz noktalar var. Bunu gerÃ§ekleÅŸtirmek de milletin seÃ§tiÄŸi Meclis olarak en bÃ¼yÃ¼k sorumluluk, TBMM'nin Ã¼zerindedir. Bu sÃ¼reÃ§te hepimizin elimizden gelen bÃ¼tÃ¼n gÃ¼cÃ¼ kullanarak, milletin bize verdiÄŸi yasama ve denetleme gÃ¶revini en iyi ÅŸekilde yaparak, gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye hedefine katkÄ± sunacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± Ã¼mit ediyorum"Â diye konuÅŸtu.



Demokratik olgunluk iÃ§erisinde bir yÃ¶netim anlayÄ±ÅŸÄ± sergileyeceklerini kaydeden KurtulmuÅŸ, "Bu dÃ¶nemde parlamentoda Ã§ok sayÄ±da parti bulunuyor. BazÄ± partilerin gruplarÄ± varken genel baÅŸkanlarÄ± bulunmuyor. BazÄ± partilerin genel baÅŸkanlarÄ± parlamentoda iken gruplarÄ± bulunmuyor. Bu kadar partinin olmasÄ±nÄ±, demokrasi adÄ±na bir kazanÃ§ olarak gÃ¶rÃ¼yorum. BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± olarak bu demokratik olgunluÄŸun gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in katkÄ± sunduÄŸumuz sÃ¼rece TBMMÂ halkÄ±n kendisinden beklediÄŸi gÃ¶revi yerine getirecektir. BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'nÄ±n, fikirleri farklÄ± olsa da amaÃ§ ve anlayÄ±ÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde hareket ettiÄŸi dÃ¶nemlerde TBMM, kaliteli ve sorunsuz bir yasama fonksiyonu yerine getirmiÅŸ olur"Â ifadelerini kullandÄ±.