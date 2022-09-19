TBMM Başkanı Şentop'tan, Tacikistan ve Kırgızistan'a 'diyalog' telefonu

TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Turdumamatoviç Mamıtov ve Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile ayrı ayrı telefonla görüştü. Şentop her iki görüşmede de, çatışmalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için geçmiş olsun dileklerini iletti. İki ülke arasındaki gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi temennisinde bulunan Şentop, "Malumunuz dünyamız çok farklı bir dönemden geçiyor. Çatışmalar, gerginlikler, buna bağlı olarak ekonomiyle ilgili ortaya çıkan farklı sınamalarla karşı karşıya kaldığımız, sorunlarımızı çözmek için sükunet ve akl-ı selime ihtiyaç duyulan böyle günlerde kardeşler olarak aramızdaki istişarelerin önemli olduğuna inanıyorum. Dost ve kardeş komşu iki ülke arasındaki bu gerginliğin bir an önce diyalog yoluyla sona erdirilmesini temenni ediyoruz" dedi.