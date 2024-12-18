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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terör örgütlerinin temizlenmesi, özgür Suriye'nin geleceği için önemli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terör örgütlerinin bütünüyle Suriye topraklarından temizlenmesi, sadece milli önceliğimiz değil, oluşacak özgür Suriye'nin geleceği için de önemli" dedi.

18.12.2024 - 13:53 | | AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terör örgütlerinin temizlenmesi, özgür Suriye'nin geleceği için önemli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile ortak basın toplantısı düzenledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Terör örgütlerinin bütünüyle Suriye topraklarından temizlenmesi, sadece milli önceliğimiz değil, oluşacak özgür Suriye'nin geleceği için de önemli.

Suriye topraklarına doğru da genişlettikleri operasyonların derhal durdurulması ve İsrail'in bu bölgede saldırgan tavırlarının sona erdirilmesi şarttır

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