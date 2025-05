TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek’te 'İslam İşbirliği Gençlik Forumu Konferansı’nda konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki resmi temasları kapsamında İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından Türkiye Maarif Vakfı ve Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen ‘Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik’ temalı konferansta katılımcılara hitap etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi’nde düzenlenen konferanstaki konuşmasında, resmi bir program dolayısıyla ata yurdu olan, dost ve kardeş Kırgızistan'da gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kurtulmuş, sözlerini, “Tanrı Dağları’ndan esen rüzgarların ve Cengiz Aytmatov'un sözlerinin kulaklarımızda hep var olduğunu gördük. Ayrıca Ürkün Anıtı’nı ziyaret etmekle başladığımız programlarımızda, eskiden yaşanan son derece ağır, zor günleri bir kere daha hatırlama imkanı bulduk. Özellikle bağımsızlığını kazandıktan sonra Kırgızistan'ın önemli bir başarı gerçekleştirmiş olduğuna bir kere daha gözlerimizle şahit olduk” ifadeleriyle sürdürdü.

Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu anımsatan Kurtulmuş, o günden bu yana dost ve kardeş Kırgızistan halkıyla yakın ilişki geliştirdiklerini ve özellikle eğitim kurumları vasıtasıyla da Kırgızistan ile Türkiye arasındaki dostluk köprülerinin kuvvetli bir şekilde kurulmasına vesile olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Dünyanın fevkalade önemli bir değişimden geçtiği dönemin başlangıcında olunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyadaki bütün siyasi, ekonomik dengeler, yeryüzündeki küresel güç dengeleri yeniden şekilleniyor. Böyle bir ortamda tarihin, zamanın, stratejinin, coğrafyanın bize bahşettiği büyük bir lütufla karşı karşıyayız. Türk dünyası olarak Orta Asya'dan Kafkaslara, Anadolu'dan Balkanlar’a ve Avrupa'ya kadar uzanan bir coğrafyada, yaklaşık 300 milyonluk büyük bir milletin farklı kollarıyla birlikte bir arada olduğunu müşahede ediyoruz. Türk dünyası, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin dağılma sürecine girmesiyle birlikte hızlı bir şekilde bağımsızlığını kazandı ve üstünden 30 yıla yakın bir süre geçti. Bu 30 yıl içerisinde gördüğümüz şudur. Türk devletleri, fevkalade ciddi şekilde milli kimliklerini kendi milli değerleri üzerinden yeniden inşa etti ve bağımsız ülkeler olarak uluslararası camiada yerlerini aldı.”

Kırgızistan’ın da güçlü bir şekilde uluslararası camiada yerini alan Türk devletlerinden biri olduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Şimdi önümüzdeki dönemde bu coğrafyada yer alan 300 milyonluk Türk dünyası, yeni dünyanın gelişen dengeleri içerisinde bizatihi kendisi yükselen bir yıldızdır, yükselen bir değerdir, önemli stratejik bir bölgedir. Gelişmekte olan yeni dünya dengeleri içerisinde bu 300 milyonluk Türk dünyasının; önemli bir merkez, önemli bir denge unsuru ve dünya barışını sağlayacak fevkalade değerli yeni bir coğrafya olarak ayağa kalktığını görüyoruz” diye konuştu.

Kurtulmuş, bu coğrafyanın ayağa kalkmasında, Türk dünyasının ortak idealler etrafında buluşmasında ve ileriye doğru gitmesinde en büyük gücün ve kazanımın ise gençler olduğunu belirterek, “Gelecek, siz gençlerin omuzları üzerinde, sizin ufkunuzla şekillenecek. Çok daha güçlü bir geleceği inşallah hep beraber idrak edeceğiz” dedi.

‘DİLDE BİRLİĞİ SAĞLAMAK MECBURİYETİNDEYİZ’

Türk dünyasının güçlü olabilmesi için bugünden çok ciddi şekilde hazırlıkların gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Günümüz dünyasının olağanüstü rekabet ortamında, bu rekabete dayanabilmek, bu rekabette öne geçebilmek için tek tek gençlerimizin, milletlerimizin güçlü olması lazım” ifadesini kullandı.

Gaspıralı İsmail’in ‘Dilde, işte, fikirde birlik’ sözünü aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Önce dilde birliği sağlamak mecburiyetindeyiz. Bunun için gerçekleşen çalışmaları takdirle takip ediyoruz. Ortak bir alfabenin kabul edilmesi, ayrıca ortak tarih ve kültür çalışmalarının gerçekleştirilmiş olması, dilde birliği sağlamanın en önemli araçlarından birisidir.

Türkçede dil, sadece konuştuğumuz; lisandan, etten ibaret bir araç değildir, harflerden cümlelerden ibaret bir araç değildir. Dil ehli derken aslında gönül ehlini kastediyoruz demektir. Dil, gönülden anlaşmanın, gönülden kucaklaşmanın da en önemli aracıdır. Onun için öncelikle dilde birliği sağlamak, bu amaçla çabalarımızı yoğunlaştırmak zorundayız.

Dilde birliği sağlamadan, fikirde birliğin gerçekleşmesi mümkün değildir. Dilleri bir olmayan, yani gönülleri birbirine yakınlaşmayan toplulukların aynı ortak hedefe yürümesi, aynı fikrin etrafında bütünleşmesi mümkün olmaz. Dolayısıyla fikirde birliği sağlamanın olmazsa olmaz şartı, dilde birliği sağlamaktır. Fikirde birliği sağlamak da yetmez. Hepimiz ortak fikirlere, ortak anlayışlara sahip olabiliriz ama ortak eyleme sahip değilsek sonuç almamız da mümkün değildir. Türk dünyasının gençleri, dilde, fikirde ve işte birliği sağlayabilir ve bu çerçevede müşterek hedefler, müşterek projeler etrafında yoğunlaşırsa alacağımız yol kısalacak, gerçekleştireceğimiz hedefleri çok daha yakın bir vakitte gerçekleştirmiş olacağız.”

‘KENDİ KÖKLERİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ’

Dünyayı tanımak ve gelişmeleri en iyi şekilde takip etmenin Türk dünyasının önemli bir görevi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Yapay zekadan bilgi teknolojilerinin en üst seviyesine, uzay teknolojilerinden üretim modellerine, tarım teknolojilerinden yeni enerji teknolojilerine kadar her alanda en üstün ilerlemeleri takip edeceğiz ve onların da önüne geçerek bu çerçevede atılacak adımların öncüsü olacağız” dedi.

Türkiye’de savunma sanayinde son yıllarda sağlanan başarının, dünyadaki gelişmeleri takip etmek bakımından önemli bir gösterge olduğunu belirten Kurtulmuş, “Daha bundan birkaç sene önce yurt dışından alabilmek için kuyrukta beklediğimiz savunma sanayi ürünlerini bugün dünyada en iyi üreten ülkelerden birisi olmak bizim için hem övünç vesilesidir hem de bu alandaki teknolojiyi takip ettiğimizin en önemli göstergesidir, nasıl sonuç alınacağının en güzel göstergesidir. Bu gelişmelerin hiçbirisini ıskalamadan, hiçbirini de ‘Eskiden bunların elinde vardı’ diyerek, gözlerimizi kamaştırarak başkalarına, bu ürünleri üretenlere öykünmeden bunları bizim de gerçekleştirebileceğimizi bilerek, gözlerimizi kamaştırmadan teknolojinin kapılarını zihnimize tamamıyla açacak ve teknolojide, bilimsel gelişmelerle öncü olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Türk dünyasının kendi köklerini de tanıması gerektiğinin altını çizerek, “Yolunu kaybeden milletlerin en büyük hastalığı kendi köklerinden, kendi milli şuurlarından, milli kültürlerinden uzaklaşmasıdır. Kendi kültürel gündemini belirleyemeyen milletlerin başka milletlerin kültürel labirentlerinde kaybolacağı aşikardır. Onun için diyoruz ki biz kendi köklerimizi asla unutmayacağız” diye konuştu.

“Kendi kültürel mirasımızın gücünün farkında olmazsak, başkalarının kültürel zenginliği bizim için göz kamaştıran bir unsur haline gelir” ifadesini kullanan Kurtulmuş, Türk dünyasının kendi köklerinden uzaklaşmaması gerektiğinin altını çizdi.

Türk dünyasının gençlerinin büyük bir öz güven içinde olmasının şart olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Öz güveni olmayan, hangi ekonomik imkana, hangi bilgiye sahip olursa olsun kendisine ve milletine itimat ederek ileri hamleleri gerçekleştiremez, güçlü reformlara öncülük edemez. ‘Yapamayız, yaptırmazlar…’ duygusunu bir tarafa bırakarak biz elin oğlundan daha güzelini, daha güçlüsünü yapar, daha büyük bir medeniyeti inşa eder ve bu güçle yolumuza devam ederiz. Öz güveni olmayan bir insandan ne kendisine ne milletine ne de insanlığa hayır gelir. Öz güven sahibi olmak, ‘Ben en iyisini yaparım’ duygusuna sahip olmaktır. Tabii ki bu duyguya sahip olmak için demin söylediğim altyapıya, fikri, kültürel altyapıya sahip olmak mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede bu özgüveni kazanmanın da bizim eğitim programlarımızın, kültürel programlarımızın ana fikirlerinden birisi olması gerektiği kanaatindeyim. İnşallah sizler yüksek bir özgüvenle, kendi kültürel kimliğinizle, Türk dünyasının medeniyet ve kültür değerleriyle birlikte yetişecek ve insanlığa çok önemli faydalar sağlayacaksınız.”

Nizam-ı alem davasına sahip olma idealine de vurgu yapan Kurtulmuş, “Biz sadece Kırgızistan’ın, Türkiye’nin yükselmesi ve yücelmesinden sorumlu değiliz. Aynı zamanda bütün yeryüzünde insanlığın, adaletin, vicdanın, hakkaniyetin ayağa kalkması, bütün insanların yeryüzünün nimetlerinden eşit faydalanabilecekleri bir sistemin, nizamın kurulması için yani haksızlığın ve zulmün ortadan kaldırılması, adaletsizliğin ortadan kaldırılması için gayretle mücadele etmek zorundayız” ifadesini kullandı.

‘GAZZE’DE ÖLDÜRÜLEN HER BİR ÇOCUĞUN SORUMLULUĞU BİZLERİN ÜSTÜNDEDİR’

Kurtulmuş, 1,5 yıldır Gazze’de devam eden insanlık suçlarına karşı bütün Türk dünyasının elinden gelen gücüyle karşı çıkmaya gayret ettiğini belirterek, “Gazze’de öldürülen her bir çocuğun sorumluluğu bizlerin üstündedir. Gazze’de hayattan koparılan her bir yaşlı annenin, her bir yaşlı babanın sorumluluğu bizlerin omuzları üzerinedir. Biz sadece kendi rahatımızdan, sadece kendimizin geleceğinden değil, yeryüzünün en uzak noktasındaki hiç görmediğimiz insanların da hakkının, hukukunun savunulmasından sorumluyuz” dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

KURTULMUŞ, MAARİF OKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERİ SINIFLARINDA ZİYARET ETTİ

Kurtulmuş, konferansın ardından Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi’nde, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil, okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra sınıfları ziyaret eden Kurtulmuş, öğrencilerle sohbet etti, hediyeler verdi.

Kurtulmuş, bir sınıfta ise büyük Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un torunu ‘Süleyman’ isimli öğrenciyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi’ni ziyaretinde, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mambetaliev Mirbek Kemelovich, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Alpaslan Ceylan ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan da yer aldı.