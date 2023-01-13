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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı ile görüştü

İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen’in 17 Ocak’ta Türkiye’ye yapacağı ziyareti iptal eden Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Norlen’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, terör örgütünün söz konusu eylemi hakkında Türkiye’nin tepkisini ifade etti.

13.01.2023 - 18:22 |
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı ile görüştü

İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen’in 17 Ocak’ta Türkiye’ye yapacağı ziyareti iptal eden Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Norlen’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, terör örgütünün söz konusu eylemi hakkında Türkiye’nin tepkisini ifade etti.

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Meclis Başkanı Şentop, “Yaşanan olay kamuoyunda da büyük bir infiale neden olmuştur. Bu eylemin faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını ve bu tür olayların engellenmesine yönelik somut adımların atılmasını acilen bekliyoruz” dedi.

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