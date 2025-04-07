TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İkinci adımın atılması lazım

Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, TRT Haber yayınında değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

Toplantının, Orta Asya'da ilk kez yapılmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, Genel Kurul'un, hem Özbekistan'ın tanıtımına katkı sağladığını hem de 140 ülkeden 2 bine yakın parlamento temsilcisinin katılımı dolayısıyla çok yönlü ve dünyanın bütün kıtalarını kapsayan parlamenter diplomasi platformu olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, toplantıda, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluğun kalıcı hale getirilmesi için nelerin yapılabileceğiyle ilgili parlamentoların atacağı karşılıklı adımların konuşulduğunu da kaydetti.

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair uluslararası camianın sessizliği ve Türk diplomasisinin bu konudaki adımlarına" ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, her uluslararası platformda bu konudaki gerçeği korkusuz ve net bir şekilde ortaya koyduklarını, İsrail'in saldırganlığı ve soykırımın uluslararası camia tarafından durdurulması gerektiğini ifade ettiklerini vurguladı.

Haberin Devamı

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok kötü bir sınav verildiğini dile getiren Kurtulmuş, "Ümit ederim ki insanlık vicdanı artık harekete geçer. Gazze meselesi tek başına ne Filistinlilerin ne Arapların ne de Müslümanların meselesidir. Bu, bütün insanlığın ortak meselesidir. Bu anlamda ben insanlık vicdanının ciddi şekilde uyanışa geçtiğini görüyorum ama maalesef bir tedbir almak için elimizde var olan uluslararası kurum ve kuruluşların hiçbirinin yeterli olmadığını, fonksiyonsuz hale geldiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, bu konuda artık eyleme geçilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Biz burada konuşurken onlarca bebek, çocuk, yaşlı hayattan koparıldı. Bu, insanlık değildir. Buna en azından herkesin çok yüksek sesle 'dur' demesi gerekir. Bütün uluslararası platformlarda bu konudaki hassasiyetimizi sadece Türkiye, Türk olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak ortaya koyuyoruz. Eninde sonunda kazanan mutlaka Filistin tarafı olacaktır. Buna da yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Haberin Devamı

"YENİ DÖNEMDE 4-5 ÜLKENİN YILDIZI PARLAYACAKTIR, ONLARDAN BİRİSİ DE TÜRKİYE'DİR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını belirtti. Kısa süre içinde pratik sonuçlar doğması temennisinde bulunan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmralı'dan gelen açıklama ilk adımdı, şimdi ikinci adımın atılması lazım. O da bunun muhataplarının bütün kısımlarıyla birlikte 'Evet biz terörü sonlandırdık artık terör bir çıkar yol değildir.' diye ilan etmesi gerekir. 'Terörsüz Türkiye' meselesi bir siyasi atraksiyon değildir, bir siyasi proje değildir. 'Terörsüz Türkiye' meselesi, Türkiye'nin beka meselesidir. Bölgemizin bu kadar çok karmaşık hale geldiği ve maalesef artık bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye de büyük bir tehdit olarak yönelmeye başladığı ortamda, Türkiye'nin kendi içerisini düzgün bir şekilde tutması, iç kalesini çok sağlam tutması gerekir. Bunun için de bu topraklarda var olan bin yıllık kardeşliğimizi, araya giren ve 40 yılı aşkın süredir devam eden terör belasını tamamıyla bertaraf ederek, silahları tamamıyla susturarak ortadan kaldırmamız şarttır. Bu, Türkiye'de birliğimiz, beraberliğimiz için ve bu coğrafyada ayakta, güçlü bir şekilde durabilmemiz için elzem olan bir durumdur ve ümit ediyorum ki bunun gereği yerine getirilecek ve Türkiye bu 'Terörsüz Türkiye' dediğimiz ortama bütünüyle girecek, hissedecek ve inşallah gelecek nesiller için terör, Türkiye'nin gündeminden ilanihaye kalkacaktır."

Haberin Devamı

"Yeni bir dünya düzeninin kurulacağına" ilişkin sözleri anımsatılarak "Yeni dünya düzeninde Türkiye nerede duracak?" şeklindeki soru üzerine Kurtulmuş, hiçbir ülkenin, bölgenin ve kıtanın dünyayı tek başına yönetemeyeceğini vurguladı.

Kurtulmuş, "Dünyanın farklı yerlerinde yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor, bu güç merkezlerinden birisi de Türkiye'nin tam merkezinde olduğu coğrafyadır; Kafkaslar'ıyla, Balkanlar'ıyla, Orta Asya'sıyla, Orta Doğu'suyla bu coğrafyadır. Türkiye, bu coğrafyanın önemli bir ülkesidir, yıldızıdır, merkez ülkelerinden birisidir. Dünyada yeni dönemde 4-5 ülkenin yıldızı parlayacaktır, onlardan birisi de Türkiye'dir ve ümit ediyorum ki Türkiye bu süreçte, bu gelişmelerin hepsinden en iyi şekilde istifade ederek yoluna devam edecektir." şeklinde konuştu.