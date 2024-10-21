GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan FETÖ elebaşının ölümü hakkında açıklama: İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan FETÖ elebaşının ölümü hakkında açıklama: İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün

Terörist başı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

21.10.2024 - 15:46 |
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan FETÖ elebaşının ölümü hakkında açıklama: İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün

Kirli örgütün kirli liderinin öldüğünü söyleyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'İsterdik ki buraya gelip hesap versin. İsterdik ki ömür boyu hapiste çürüsün. Öyle inanıyoruz ki bu kadar ağır suçlara karşı ilahi adaletten kaçması mükün değildir. Öyle inanıyorum ki önür tarafta sonsuza kadar ateş içerisinde, sonsuz kadar azap içerisinde olacaktır.' dedi.

 

GÜNCEL HABERLER

Konya'da suları çekilen gölde balıkçı tekneleri karaya oturdu! Balıkçılar tedirgin

Konya'da suları çekilen gölde balıkçı tekneleri karaya oturdu! Balıkçılar tedirgin

MSB: Bu hain vatansız öldü, ibretliktir

MSB: Bu hain vatansız öldü, ibretliktir

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan FETÖ elebaşının ölümü hakkında açıklama: İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan FETÖ elebaşının ölümü hakkında açıklama: İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün