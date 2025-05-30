TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'ye ziyaret

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un CHP ziyaretine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Görür, şu bilgileri verdi:

Dakikalar önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmek için Meclis'teki CHP grubuna geldi ve Numan Kurtulmuş'a AK Parti grubu eşlik etti.

AK Parti grubu içerisinde AK Parti Grubu Başkanı Abdullah Güler, AK Parti grubu başkan vekilleri de bulunuyordu. CHP lideri Özgür Özel'e görüşmede grup başkan vekilleri Murat Semir ve Gökhan Günaydın eşlik edecek.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SÜRECİNDEKİ ZİYARETLER

Dakikalar önce o görüşme başladı denilebilir. Biraz önce Numan Kurtulmuş ve AK Parti grubu CHP grubuna geldi. Peki bu görüşmenin gündemi ne? Nedeni ne? 28 Mayıs'ta bilindiği üzere Meclis Başkanlığı seçimi için süreç başladı ve 28 Mayıs itibariyle Numan Kurtulmuş ilk olarak ziyaretlerini başlatmıştı ve ilk olarak da MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bugün de ikinci adresi CHP oldu. Saat 16'da da AK Parti grubunu ziyaret edecek Numan Kurtulmuş. 15.30'da da AK Parti grubu Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanı olması için başvuruda bulunacak Numan Kurtulmuş yeniden aday olacak Meclis Başkanlığı'na ve baktığımızda ise ilk olarak süreç 28 Mayıs'ta başlamıştı.

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Adaylıklar ilan ediliyor. Parti grupları kendi adaylarını gösteriyor. Şu an için CHP grubunun adayının kim olacağı henüz netleşmiş değil.

DEM Parti'nin adayı Cengiz Çandar olacak. İYİ Parti'nin adayı ise Cihan Paçacı ve MHP'ninki ise AK Parti grubunun adayı. Meclis Başkanı ve yeni aday Numan Kurtulmuş'u aynı zamanda desteklemiş olacak. Ve dün de zaten bu anlamda bu açıklanmıştı. Bugünkü ziyaretin ardından bir açıklamada yapılmasını bekliyoruz hem Özgür Özel'den hem Numan Kurtulmuş'tan.

ÖZGÜR ÖZEL MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN ADAYLARINI AÇIKLAYABİLİR

Aynı zamanda CHP'nin adayının kim olacağının belirlenmesi açısından da bugün Özgür Özel'in yapacağı açıklama oldukça önemli. Bir yandan da Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir komisyon kurulması çağrısı vardı. Ve görüşmelerinde zaten Numan Kurtulmuş'ta görüşme sonrası komisyonun en kısa sürede kurulacağını açıklamıştı. Bu nedenle de diğer partilerle görüşmede de bu konunun gündeme gelmesini bekliyoruz. Komisyon için zaten tem partide Numan Kurtulmuş'a yani meclis başkanına süreç için çağrıda bulunmuştu. Hem meclis başkanlığı seçimleri için bir anlamda nezaket ziyareti denilebilir.

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3 Haziran'da Meclis Başkanlığı seçimi olacak