TBMM Başkanı Kurtulmuş: Parlamentolar sadece iç politik meselelerle uğraşmaz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘Toplumsal Kalkınma ve Adalet için Parlamenter Eylem’ temasıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150’inci Genel Kurulu'na hitap etti. Kurtulmuş, toplantının, küresel düzenin büyük sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleştiğini belirterek, küresel politik ve ekonomik krizlerin, jeopolitik gerilimlerin ve muhtemel çatışmaların ortasında, parlamenterler olarak temel bir sorumluluk taşıdıklarını söyledi.

Ülkelerin ve toplumların kalkınmasının, sadece maddi imkanların artması ve zenginleşmesiyle değil, bunların yanı sıra ve hatta öncelikli olarak insanın haysiyetini merkeze alan, adaleti gözeten ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir anlayışı hakim kılmakla mümkün olduğunu aktaran Kurtulmuş, “Hukuk belli gruplar için ayrıcalık sunan bir araç haline gelirse, ekonomi belli çevrelerin kazanımlarını artıran bir sistem olarak görülürse ve siyaset güç odaklarının çıkarlarını koruyan bir mekanizmaya dönüşürse, o zaman toplumların dengesi bozulur, devletler zayıflar, küresel çatışma ve savaş tehditleri ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

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Kurtulmuş, dünya genelinde gelir dağılımı adaletsizliğinin derinleştiğinin altını çizerek, küresel servetin büyük bir bölümü küçük bir azınlığın elinde toplandığını ve milyonlarca insanın en temel ihtiyaçlarına bile ulaşamadığını kaydetti.

‘PARLAMENTOLAR SADECE İÇ POLİTİK MESELELERLE UĞRAŞMAZ’

Bilgiye erişim hakkının, büyük oranda dijital şirketlerin tekeline bırakılmış durumda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, insanlığın refahını artırması beklenen teknolojinin, küresel şirketler tarafından tekelleşme, piyasa hakimiyetini artırma ve tüketici bağımlılığını oluşturma aracı haline dönüştürüldüğünü dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, kamuoyunun, medya tekelleri ve dijital platformlar üzerinden şekillendirildiğini; algoritmaların, toplumların düşünce dünyasını yönlendiren görünmez eller haline dönüştüğüne dikkat çekerek, bu sürecin, demokrasiyi de derinden ve doğrudan olumsuz etkilediğini bildirdi. Kurtulmuş, “Bizler, parlamenterler olarak bu sürece müdahale etmezsek, demokrasinin çerçevesinin de daraldığı bir dünyaya doğru hızla ilerliyoruz. Toplumların sosyal imkanlar bakımından alt kesimleri ekonomik büyümeden adil bir pay alamazsa, o büyüme sürdürülebilir olmaz. Gençler eğitimde fırsat eşitliğine sahip olmazsa, ekonomik kalkınma orta ve uzun vadede mutlaka tıkanır. Kadınların iş gücüne katılımı artırılmazsa, toplumun yarısı kalkınmadan uzaklaştırılmış olur. Dolayısıyla adil bir kalkınma modeli inşa etmek için devletlerin ve parlamentoların üç temel sorumluluğu olduğunu altını çizerek ifade etmek isterim. Bunlardan birincisi, eğitime yatırım yapmaktır. İkincisi, sosyal politikaları geliştirmektir. Üçüncüsü ise adil bir ekonomik sistem kurmak için bütün imkanları seferber etmektir” değerlenmesinde bulundu.

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Kurtulmuş, parlamentoların yalnızca iç politik meselelerle uğraşmadığını belirterek, uluslararası dünyada siyasetin, diplomatik gerilimlerin ve küresel güç mücadelelerinin gölgesinde şekillendiğini söyledi.

Savaşların ve çatışmaların ötesinde barışı, diyaloğu ve iş birliğini esas alan bir perspektif geliştirmenin, parlamentoların görevi olduğunu anımsatan Kurtulmuş, “Halkın iradesini temsil eden meclisler olarak, küresel adalet ve barış için sorumluluk almaktan asla kaçınmamalıyız. Bugünün sınır aşan sorunlarının çözümleri de ancak sınırları aşan iş birliği ile gerçekleşebilir. Bu çerçevede halklar arasındaki yakınlaşma ve anlayış birliğinin sağlanması için parlamenter diplomasiye de özel bir önem verilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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‘DÜNYA PARLAMENTOLARINI ADİL BİR SİYASAL MİMARİNİN KURULMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DAVET EDİYORUM’

Kurtulmuş, Gazze'de insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımlarından birine şahit olunduğunu kaydederek, “Gazze'de 1,5 yıldır devam eden, 50 bini aşkın masum insanın acımasızca öldürüldüğü, insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Ama ne yazık ki, dünya sisteminin hiçbir kurumu bu katliamı, soykırımı, insanlık suçunu engellemek için hiçbir şey yapmıyor ya da yapamıyor. Ortaya konulan sesler ise maalesef çoğu zaman cılız ve masum Filistin halkının hakkını aramaktan aciz kalıyor” diye konuştu.

Filistin'deki gelişmeleri, küresel adalet ve vicdanın sınandığı turnusol kağıdı olarak nitelendiren TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Sadece Filistin'deki gelişmeler bile, diğer bütün küresel felaket ve çatışmaları bir tarafa bıraksak, yeni bir sisteme ihtiyaç olduğunu, yeni bir küresel siyasal ve ekonomik mimariye ihtiyaç olduğunu ayan beyan ortaya koyuyor. Yasama organları yalnızca ulusal meselelerle değil, küresel düzeyde yeni bir sistemin oluşması için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu çerçevede hepimizi, bütün dünya parlamentolarını, yeni, adil, hakkaniyetli bir siyasal ve ekonomik mimarinin kurulması için müşterek çalışmaya davet ediyor, bu uğurda yapacağımız çalışmaların insanlığa en büyük katkı olacağını ifade ediyorum” dedi.