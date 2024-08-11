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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı.

11.08.2024 - 12:11 |
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehâdetlerinin sene-i devriyesinde Karadeniz'in yiğit evladı Eren Bülbül'ü ve onu korumak için göğsünü kurşunlara siper eden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmetle anıyorum.

Şehidlerimiz, kahramanlıkları ve cesaretleriyle yüreğimizde bir yıldız gibi parlayarak yolumuzu aydınlatıyor.

Makamınız âlî, mekânınız cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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