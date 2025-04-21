TBMM Başkanı Kurtulmuş, dünya çocuklarını kabul etti

Törende konuşan Kurtulmuş, çocukları Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, dünya çocukları için festival haline dönüştüren TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'ya ve TRT çalışanlarına teşekkür eden Kurtulmuş, 23 Nisan etkinliklerinin geleneksel hale geldiğini belirtti.

Numan Kurtulmuş, 23 Nisan'ın, Türkiye'nin en önemli resmi bayramlarından biri olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucularının, bağımsızlığın kazanıldığı, devletin kurulduğu ve TBMM'nin açıldığı 23 Nisan'ı, çocuk bayramı ilan ettiğini hatırlatan Kurtulmuş, çocuk bayramını resmi bayram olarak kutlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan'ın, dünya çocuklarının buluşma günlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Çocukların gülüşleriyle, geleceğe umutla bakan yaklaşımıyla büyüklere ders verdiğini söyleyen Kurtulmuş, aynı dili konuşmayan gençlerin, gülüşlerinin aynı olduğunu dünyaya gösterdiğini kaydetti.

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"Çok sayıda çocuk savaşçı olduğunu üzülerek ifade ediyorum"

Kurtulmuş, bazı çocukların dünyadaki diğer çocuklar gibi şanslı olmadığına dikkati çekti.

Bazı çocukların savaşlarla, katliamlarla hayattan koparıldığını belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"En başta Filistin'de, Gazze'de, şu anda biz burada konuşurken tepelerine bomba yağdırılan ufacık evlatlarımızı, çocuklarımızı, kendi çocuklarımız olarak görüyor ve onların hayattan koparılmasının da bütün insanlığın ortak bir suçu olduğunu burada bir kere daha ifade ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde savaşlar, zulümler ve baskıların olmasının yanı sıra hayattan koparılmış, akranları okullara giderken ellerine tutuşturulan silahlarla savaşın unsurları haline getirilmiş çok sayıda çocuk savaşçının olduğunu da üzülerek ifade etmek isterim. Oyun alanlarında ve okulların o cıvıl cıvıl neşeyle sürdürülen eğitim ortamlarında olmaları gerekirken, birtakım karanlık güçler tarafından savaşa itilen, savaş ortamına sokulan gencecik çocukların, ufacık evlatlarımızın ellerinde silahlarla dolaştırılmasının, insanlığın büyük bir ayıbı olduğunun altını çizmek isterim."

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"Yeryüzünde esenlik, barış, birlik, beraberlik sağlanacak"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, dünyanın yoksul bölgelerinde açlık dolayısıyla hayattan koparılan çok sayıda çocuk olduğunu anımsattı.

Siyasetçilerin, açlıktan ölen çocuklara karşı duyarsız olmasını eleştiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dünyayı bir sömürü alanı haline getiren, bir taraftan birileri çok zenginleşirken bir kısmını da çok yoksul hale getiren, en temel gıdadan, bir bardak temiz sudan, bir lokma ekmekten mahrum hale getirenlerin de insanlığın düşmanları olduğunu ifade etmek isterim. Geleceğe umutla bakan neşeli tavrınızla, ümit ediyorum ki yeryüzünde esenlik, barış, birlik, beraberlik sağlanacak, başta savaşların sonlandırılması olmak üzere her türlü insani ayıp ortadan kaldırılacak. Yeryüzünde açlığın ve kıtlığın önleneceği, savaşların ve ona bağlı olarak çocuk savaşçılar meselesinin tamamen ortadan kaldırılacağı bir dünyayı kurmak inşallah nasip olacaktır."

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Geleceğin mimarlarının çocuklar ve gençler olduğunu aktaran Kurtulmuş, çocuklar sayesinde yeryüzünün daha yaşanabilir bir yer olacağını sözlerine ekledi.

"Dünya bizim için daha güzel bir yer olmalı"

Törene katılan çocuklardan Azerbaycanlı Mamadova Leyla, gelecek sabahın ümidi olan çocukların barış istediğini vurguladı.

Filistinli Melek Hanune ile Kırgızistan'dan gelen Aysanat Munasbekova, program dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Endonezyalı Emir Pradana, "Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, benim ve Endonezya'dan gelen arkadaşlarım için dünyanın dört bir yanından gelen harika çocuklarla tanışmak adına harika bir deneyim. Bu anı fırsat bilip dünyaya söylemek istiyoruz, çocukların hayatı önemli ve dünya bizim için daha güzel bir yer olmalı" dedi.

Kurtulmuş, törende, çeşitli ülkelerden gelen çocuklara hediyeler verdi. Ayrıca çocuklar da Kurtulmuş'a ülkelerinden getirdikleri geleneksel hediyeleri takdim etti.

Törenin ardından Kurtulmuş, yöresel kıyafetleriyle Meclis'e gelen çocuklarla Şeref Kapısı merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.

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Programa, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile TRT Genel Müdürü Sobacı da katıldı.