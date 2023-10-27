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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu Meclis anayasa yapmaya muktedirdir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa yapma yetkisi ve sürecine ilişkin tartışmalarla ilgili, "'Bu Meclis anayasa yapmaya muktedir değildir’ anlayışını kabul etmiyorum. Bu Meclis anayasa yapmaya muktedirdir ve millet tarafından yetkilendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

27.10.2023 - 18:51 | | DHA
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu Meclis anayasa yapmaya muktedirdir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa yapma yetkisi ve sürecine ilişkin tartışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir önyargı olmaksızın önümüzdeki bütün bilgileri ortaya koyarak çok güçlü bir anayasa yapım sürecini bu Meclisin yapacağına inanıyorum. 'Bu Meclis anayasa yapmaya muktedir değildir’ anlayışını kabul etmiyorum. Bu Meclis anayasa yapmaya muktedirdir ve millet tarafından yetkilendirilmiştir." dedi.

 

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