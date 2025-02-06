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TBMM Başkanı Kurtulmuş: 201 bin konut ve iş yeri teslim edildi

06.02.2025 - 12:48Güncellenme Tarihi:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 201 bin konut ve iş yeri teslim edildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘Depremin izleri silinecek. Deprem bölgelerindeki şehirlerimiz yeniden inşası için çalışmalar sürüyor. 450 bin konut ve iş yeri tamamlanıp hak sahiplerine verilecek. 201 580 konut, iş yeri ve köy evi hak sahiplerine verildi şu ana kadar.’ dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile ortak basın toplantısında konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Depremin izleri silinecek. Deprem bölgelerindeki şehirlerimiz yeniden inşası için çalışmalar sürüyor. 450 bin konut ve iş yeri tamamlanıp hak sahiplerine verilecek. 201 580 konut, iş yeri ve köy evi hak sahiplerine verildi şu ana kadar. Depremin fiziki yaraları en azından giderilecek. Çok kısa sürede yeniden imar sürecine girildi.' dedi.

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