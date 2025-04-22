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TBMM 105 yaşında! Meclis'te 23 Nisan özel oturumu

22.04.2025 - 14:18Güncellenme Tarihi:
TBMM 105 yaşında! Meclis'te 23 Nisan özel oturumu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Çocuk Özel Oturumu düzenleniyor.

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meclis'te özel etkinlikler düzenleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un oturumun açılışını yapmasının ardından Başkanlık Divanı, oturumu yönetecek çocuk başkana ve çocuk katip üyelere devredilecek.

Bu oturumda Genel Kurulu çocuklar yönetecek.

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