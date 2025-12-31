GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTatvan’da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı, 15 köy yolu ulaşıma kapadı
HaberlerGündem Haberleri Tatvan’da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı, 15 köy yolu ulaşıma kapadı

Tatvan’da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı, 15 köy yolu ulaşıma kapadı

31.12.2025 - 21:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİTLİS (İHA)

Tatvan’da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı, 15 köy yolu ulaşıma kapadı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. İlçeye bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Haberin Devamı

Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıksız devam etti. Kar yağışı ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde kar kalınlığının yaklaşık 50 santime ulaştığı, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreyi aştığı belirtildi.

Yoğun kar nedeniyle Tatvan’a bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Kar yağışının etkisiyle birçok araç kar altında kalırken, bazı mahallelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yetkililer, kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Fatih Irmak isimli vatandaş, "Bu sene kara hasret kalmıştık. Geç geldi ama böyle yağmaya devam ederse yarına kadar herhalde yarım metreyi bulur" derken, Mustafa Okay ise, "Bu sene kış erken geldi. Bu kadar yağacağını beklemiyorduk. Araçlarımız karla kaplandı" şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinden bu yana yağışın sürdüğünü aktaran Emrullah Tüzün de, "Yollar kapandı, herkes dikkatli olsun" ifadelerini kullandı.

Güncel Haberler

Ölüm peşini bırakmadı! Kalp ameliyatının ardından taburcu edildi, evine dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
#Gündem

Ölüm peşini bırakmadı! Kalp ameliyatının ardından taburcu edildi, evine dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV artışı sınırlandırıldı
#Ekonomi

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV artışı sınırlandırıldı

Tatvan’da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı, 15 köy yolu ulaşıma kapadı
#Gündem

Tatvan’da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı, 15 köy yolu ulaşıma kapadı