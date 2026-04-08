Tatvan’da facianın kıyısından dönüldü: Kamyonun dorsesine takılan kablo 2 kişiyi hayattan koparacaktı

Edinilen bilgilere göre olay, ilçedeki Cemal Taşar Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonun dorsesi yol üzerindeki kablolara takıldı. Kablonun gerilmesiyle birlikte bağlı bulunduğu telefon direği büyük bir gürültüyle yere devrildi. O esnada caddeden geçen 2 vatandaş durumu fark edemeden ilerlerken direğin hemen yakınlarına düşmesiyle büyük korku yaşadı.



Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, olayda yaralanan olmaması sevindirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.