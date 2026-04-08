Tatvan’da facianın kıyısından dönüldü: Kamyonun dorsesine takılan kablo 2 kişiyi hayattan koparacaktı

08.04.2026 - 19:28

Kaynak: BİTLİS (İHA)

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir kamyonun dorsesine takılan kablo nedeniyle devrilen telefon direği, az kalsın yoldan geçen 2 kişinin üzerine düşecekti.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçedeki Cemal Taşar Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonun dorsesi yol üzerindeki kablolara takıldı. Kablonun gerilmesiyle birlikte bağlı bulunduğu telefon direği büyük bir gürültüyle yere devrildi. O esnada caddeden geçen 2 vatandaş durumu fark edemeden ilerlerken direğin hemen yakınlarına düşmesiyle büyük korku yaşadı.

Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, olayda yaralanan olmaması sevindirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Güncel Haberler

Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi: AK Parti, CHP ve İYİ Parti'den destek mesajları geldi
#Gündem

Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi: AK Parti, CHP ve İYİ Parti'den destek mesajları geldi

Karpuz pazara düştü! İlk hasadın kilosu 50 TL satılıyor
#Gündem

Karpuz pazara düştü! İlk hasadın kilosu 50 TL satılıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Görkem Sevindik’e destek telefonu
#Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Görkem Sevindik’e destek telefonu