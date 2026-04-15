Tatvan'da bardak çay ücretine zam, işte yeni fiyatlar

15.04.2026 - 18:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİTLİS (İHA)

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bardak çay ücretinde artış yapıldı.

Tatvan’da mesleki faaliyetleri çay ocağı ve kahvecilik olan esnafın talebi üzerine toplanan ilgili komisyon, maliyet tablolarını inceleyerek yeni fiyat tarifesini belirledi. Bitlis Birlik Başkanlığına yapılan başvurunun onaylanmasının ardından, ilçede bir bardak çayın fiyatı 12,50 TL olarak güncellendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Sönmez, toplam maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle yüzde 25 oranında bir fiyat artışının uygun görüldüğünü ifade etti. Yeni tarifenin yürürlüğe girdiğini belirten Sönmez, "15 Nisan 2026 tarihi itibarıyla çay ücret tarifesi 12,50 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu karar, ilgili birlik ve komisyon tarafından yapılan titiz değerlendirmeler neticesinde alınmıştır" ifadelerini kullandı.

