GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTatilcilerin dönüşü yoğun trafik oluşturdu! Önlemler alındı
HaberlerGündem Haberleri Tatilcilerin dönüşü yoğun trafik oluşturdu! Önlemler alındı
ABONE OL

Tatilcilerin dönüşü yoğun trafik oluşturdu! Önlemler alındı

Hafta sonu tatillerini Trakya bölgesindeki turistik beldelerde geçiren tatilcilerin İstanbul'a dönüş yolunda araç yoğunluğu oluştu.

29.08.2022 - 00:10 | | DHA
Tatilcilerin dönüşü yoğun trafik oluşturdu! Önlemler alındı

Hafta sonu tatillerini Tekirdağ'ın turistik ilçesi Şarköy, Marmara Denizindeki adalar ile Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki tatil bölgelerinde geçiren tatilciler, İstanbul'a dönüş yolunda Tekirdağ'da uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tekirdağ'da çevreyolu üzerinde oluşan araç yoğunluğu akşam saatlerinde artış gösterdi. İstanbul yönüne giden araçlar yer yer uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik ekipleri, önemli kavşak ve noktalarda önlem alarak, trafik akışını sağlamaya çalıştı.

Küçükçekmece’de ortalık karıştı! Tartıştığı kişiyi vurdu, kendini eve kilitledi
İlgili Haber
Küçükçekmece’de ortalık karıştı! Tartıştığı kişiyi vurdu, kendini eve kilitledi

GÜNCEL HABERLER

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Tatilcilerin dönüşü yoğun trafik oluşturdu! Önlemler alındı

Tatilcilerin dönüşü yoğun trafik oluşturdu! Önlemler alındı

Gürcistan'da günlerdir süren yangına Türkiye'den destek!

Gürcistan'da günlerdir süren yangına Türkiye'den destek!