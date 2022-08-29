Tatilcilerin dönüşü yoğun trafik oluşturdu! Önlemler alındı
Hafta sonu tatillerini Trakya bölgesindeki turistik beldelerde geçiren tatilcilerin İstanbul'a dönüş yolunda araç yoğunluğu oluştu.
29.08.2022 - 00:10 | | DHA
Hafta sonu tatillerini Tekirdağ'ın turistik ilçesi Şarköy, Marmara Denizindeki adalar ile Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki tatil bölgelerinde geçiren tatilciler, İstanbul'a dönüş yolunda Tekirdağ'da uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tekirdağ'da çevreyolu üzerinde oluşan araç yoğunluğu akşam saatlerinde artış gösterdi. İstanbul yönüne giden araçlar yer yer uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik ekipleri, önemli kavşak ve noktalarda önlem alarak, trafik akışını sağlamaya çalıştı.