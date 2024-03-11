GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Tartıştığı eşini cadde ortasında bıçakladı; çevredekiler saldırdı
ABONE OL

Tartıştığı eşini cadde ortasında bıçakladı; çevredekiler saldırdı

Van'da Z.Ş., tartıştığı eşi tarafından cadde ortasında bıçaklandı. Z.Ş. hastaneye kaldırılırken, çevredekilerin saldırdığı şüpheli polis ekiplerince kurtarılıp, gözaltına alındı.

11.03.2024 - 14:13 | | Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Tartıştığı eşini cadde ortasında bıçakladı; çevredekiler saldırdı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İpekyolu ilçesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Z.Ş., tartıştığı eşi tarafından bıçaklandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürülürken, şüpheliye çevredekiler tepki gösterdi. Vatandaşlar şüpheliye saldırırken, polis araya girdi. Polislerin kurtardığı şüpheli gözaltına alınırken, Z.K.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

GÜNCEL HABERLER

Ramazan'da yemek yerken dikkat! Acil servislerde sık sık rastlanıyor

Ramazan'da yemek yerken dikkat! Acil servislerde sık sık rastlanıyor
Türkiye-Romanya ortaklığı ile yürütülen doğalgaz boru hattı projesinde çalışmalar sürüyor

Türkiye-Romanya ortaklığı ile yürütülen doğalgaz boru hattı projesinde çalışmalar sürüyor
Ramazan ayının ilk iftar menüsü: Bugün iftar sofrasında çorbası, yemeği ve tatlısı var! (iftara ne pişirsem - 1)

Ramazan ayının ilk iftar menüsü: Bugün iftar sofrasında çorbası, yemeği ve tatlısı var! (iftara ne pişirsem - 1)