Tartıştığı eşini cadde ortasında bıçakladı; çevredekiler saldırdı
Van'da Z.Ş., tartıştığı eşi tarafından cadde ortasında bıçaklandı. Z.Ş. hastaneye kaldırılırken, çevredekilerin saldırdığı şüpheli polis ekiplerince kurtarılıp, gözaltına alındı.
11.03.2024 - 14:13 | | Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Olay, dün saat 16.00 sıralarında İpekyolu ilçesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Z.Ş., tartıştığı eşi tarafından bıçaklandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürülürken, şüpheliye çevredekiler tepki gösterdi. Vatandaşlar şüpheliye saldırırken, polis araya girdi. Polislerin kurtardığı şüpheli gözaltına alınırken, Z.K.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)