Tarlada fiyatlar 1 liraya kadar düştü! Zarar eden çiftçinin duası kabul oldu

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde karpuz üreticisi çiftçiler tarlada kilosu 1-2 liraya düşen karpuzdan dolayı hayal kırıklığına uğradı. Düziçi ilçesinin Çiftlik Mahallesi’nde 100 dönüm alana karpuz ekimi yapan çiftçi Ersin Ala ürünün bereketli bol olmasından dolayı ürünü tarlada 3 TL’ye satışa çıkardı. Bunun üzerine harekete geçen Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, hem çiftçinin mağdur olmaması için hem de vatandaşa sıcak yaz günlerinde serinleten bir ikram yapmak için tarlada bulunan 200 ton karpuzu alıp belediye binası önünde vatandaşa ücretsiz dağıttı.

Karpuzun bu sene verimi aynı zamanda olmasından dolayı mağduriyet yaşadıklarını söyleyen çiftçi Ersin Ala, "Bu sene ekmiş olduğumuz karpuzlar Türkiye genelinde hava şartlarının eşit gitmesinden dolayı bütün bölgelerde aynı anda geldi. Bu ürünün tonajının yüksek olmasından dolayı ürün ister istemez fiyatları aşağı çekti. Allah razı olsun belediye başkanımız Mustafa İba ve devlet büyüklerimiz bizi bu zorlu süreçte yalnız bırakmayarak tarlada kalan ürünümüzü alarak vatandaşlarımıza belediye aracılığıyla dağıtma kararı aldı. Sağ olsunlar bizi bu zor günümüzde yalnız bırakmadılar" dedi.

Belediye binası önünde dağıtılan karpuzları alan vatandaşlar belediye başkanı Mustafa İba’ya teşekkür etti. Karpuz dağıtımının hafta boyunca süreceği belirtildi.