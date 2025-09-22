Tarlada 8 liraya alınıyor! Sadece bir işlemden geçtikten sonra 60 liraya satılıyor

Haberin Devamı

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi'nde üretimi her geçen gün artan coğrafi işaret tescilli ürün enginarın gerektiği şekilde değerlendirilememesinin sıkıntısı yaşanıyor. Uğraşı neredeyse 12 ay süren enginarın en kalitelisini ürettiklerini ancak bu işin kaymağını üretimde söz sahibi olan Aydın'ın değil başka illerin yediğini belirten Gölhisar Mahalle Muhtarı Mehmet Karagöz, sanayileşmenin içinde yer almak istediklerini belirterek, "Büyük emeklerle yetiştirip 8-10 liraya sattığımız enginar, kavanozların içine koyularak 40-60 liradan satılıyor. Bir an önce ilimizde bu konuda sanayileşme istiyoruz. Maalesef enginarı biz üretiyoruz, kaymağını başkaları yiyor" diyerek Aydın'ın kestanede düştüğü durumu enginarda düşmemesi gerektiğini belirtti.

Bu ürün madem sanayileştiyse 'Biz bunu niye kendimiz şişelemeyelim, kendimiz paketlemeyelim, kendimiz etiketimizi vurup kendi milli ürünümüzü kendi milli ismimizle birlikte pazarlara sürmeyelim?' şeklinde düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Enginarın üretim süreciyle ilgili bilgiler veren Karagöz, Gölhisar'da enginarın işçiliğinin ağustos ayında başladığını, şubat ayına kadar devam ettiğini belirterek, "Gölhisar Mahallesi'nde 4 bin 500 dönüm civarında enginar üretimi var. Bunun bin 500 dönümü sakız cinsi enginar, bin 500 dönümü Kıbrıs türü enginar, bin 500 dönüme yakını da Bayrampaşa mor enginar türü. Sadece köyümüzde 137 aile ekmeğini enginar üretiminden kazanıyor. Coğrafi İşaret Tesciline sahip bu ürünümüz, Aydın'dan kamyonlarla toptan adedi 8-10 TL'ye başta İzmir, Bursa ve Balıkesir olmak üzere değişik illere satılıyor. Ürünümüzün talep görmesinden memnunuz ama sanayileşmemiz şart oldu" diye konuştu.

Aydın'da da bu yönde mutlaka adım atılması gerektiğini vurgulayan Karagöz, yetkililerden bu yönde destek beklediklerini söyledi.